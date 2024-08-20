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Стрельцов Иван Самсонович

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Стрельцов Самсон Андреевич

Мать: Стрельцова Пелагея Савельевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.07.1894

Жена: Стрельцова (Кучина) Агафия Парфеновна

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1895

Дочь: (Стрельцова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Стрельцова (Кучина) Агафия Парфеновна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.09.1897

Сын: Стрельцов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Стрельцова (Кучина) Агафия Парфеновна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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