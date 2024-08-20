Стрельцов Иван Самсонович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
15.07.1894
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.1895
Дочь: (Стрельцова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Стрельцова (Кучина) Агафия Парфеновна
Рождение ребёнка
11.09.1897
Сын: Стрельцов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Стрельцова (Кучина) Агафия Парфеновна
Смерть
Неизвестно