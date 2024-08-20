Стрельцов Самсон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1860
Сын: Стрельцов Филипп Самсонович
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
02.07.1862
Сын: Стрельцов Федор Самсонович
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: (Стрельцова) Ирина Самсоновна
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Стрельцов Ефим Самсонович
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Стрельцов Даниил Самсонович
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Стрельцов Иван Самсонович
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна
Смерть
Неизвестно