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Стрельцов Самсон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Стрельцов Андрей Антропович

Мать: Стрельцова Агафия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Пелагея Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1860

Сын: Стрельцов Филипп Самсонович

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
02.07.1862

Сын: Стрельцов Федор Самсонович

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: (Стрельцова) Ирина Самсоновна

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Стрельцов Ефим Самсонович

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Стрельцов Даниил Самсонович

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Стрельцов Иван Самсонович

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Савельевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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