Стрельцова Пелагея Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1860
Сын: Стрельцов Филипп Самсонович
Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1862
Сын: Стрельцов Федор Самсонович
Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: (Стрельцова) Ирина Самсоновна
Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Стрельцов Ефим Самсонович
Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Стрельцов Даниил Самсонович
Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Стрельцов Иван Самсонович
Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич
Смерть
Неизвестно