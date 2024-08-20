Стрельцова Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Пелагея Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Самсон Андреевич

Рождение ребёнка
13.11.1860

Сын: Стрельцов Филипп Самсонович

Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1862

Сын: Стрельцов Федор Самсонович

Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: (Стрельцова) Ирина Самсоновна

Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Стрельцов Ефим Самсонович

Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Стрельцов Даниил Самсонович

Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Стрельцов Иван Самсонович

Отец ребёнка: Стрельцов Самсон Андреевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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