Салюков Всеволод Васильевич
Место рожденияc.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Дата рождения04.10.1946
Дата смерти26.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1946
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
?.11.1969
Жена: Салюкова Нина Васильевна
c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
05.12.1970
Дочь: Петрова Светлана Всеволдовна
Мать ребёнка: Салюкова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1973
Дочь: Долгова Наталья Всеволдовна
Мать ребёнка: Салюкова Нина Васильевна
Смерть
26.08.1999
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.