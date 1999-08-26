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Салюков Всеволод Васильевич

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Место рождения

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.

Дата рождения

04.10.1946

Дата смерти

26.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Бракосочетание
?.11.1969

Жена: Салюкова Нина Васильевна

c.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
05.12.1970

Дочь: Петрова Светлана Всеволдовна

Мать ребёнка: Салюкова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1973

Дочь: Долгова Наталья Всеволдовна

Мать ребёнка: Салюкова Нина Васильевна

Смерть
26.08.1999
Похороны
Неизвестно
с.Нижние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская обл.
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