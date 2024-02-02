Петрова (Салюков) Светлана Всеволдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1970
Бракосочетание
26.02.1994
с.Алманчиково, Чув АССРк
Рождение ребёнка
03.01.1995
Дочь: Казакова Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Петров Геннадий Анатольевич
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
24.08.2003
Сын: Петров Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Петров Геннадий Анатольевич