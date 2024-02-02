Петрова (Салюков) Светлана Всеволдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Салюков) Светлана Всеволдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1970

Отец: Салюков Всеволод Васильевич

Мать: Салюкова Нина Васильевна

Бракосочетание
26.02.1994

Муж: Петров Геннадий Анатольевич

с.Алманчиково, Чув АССРк
Рождение ребёнка
03.01.1995

Дочь: Казакова Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Петров Геннадий Анатольевич

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
24.08.2003

Сын: Петров Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Петров Геннадий Анатольевич

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