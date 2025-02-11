Фёдор Ксенафонтов 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Ксенафонтов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1815, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Масиков Ксенофонт Максимов1789 г.р.
Супруги
Домна Александрова1810 г.р.
Дети
Масиков Никифор Фёдоров1836 г.р.
Масиков Григорий Фёдоров1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Масиков Ксенофонт Максимов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Александрова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Масиков Никифор Фёдоров

Мать ребёнка: Домна Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Масиков Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Домна Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Домна Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Домна Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Фёдорова

Мать ребёнка: Домна Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
Неизвестно

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