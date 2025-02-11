Фёдор Ксенафонтов
мужской, родился 1815, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМасиков Ксенофонт Максимов1789 г.р.
Супруги
Домна Александрова1810 г.р.
Дети
Масиков Никифор Фёдоров1836 г.р.
Масиков Григорий Фёдоров1842 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Масиков Ксенофонт Максимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Александрова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Домна Александрова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Домна Александрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Домна Александрова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Домна Александрова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Фёдорова
Мать ребёнка: Домна Александрова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно