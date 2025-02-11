Домна Александрова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Александрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Фёдор Ксенафонтов1815 г.р.
Дети
Масиков Никифор Фёдоров1836 г.р.
Масиков Григорий Фёдоров1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Ксенафонтов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Масиков Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Масиков Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
Неизвестно

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