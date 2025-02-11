Домна Александрова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Фёдор Ксенафонтов1815 г.р.
Дети
Масиков Никифор Фёдоров1836 г.р.
Масиков Григорий Фёдоров1842 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ксенафонтов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно