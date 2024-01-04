Ксенафонт Максимов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Василиса Ксенафонтова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ефим Ксенафонтов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фёдор Ксенафонтов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
40
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно