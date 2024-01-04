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Ксенафонт Максимов

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Максим

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Василиса Ксенафонтова

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ефим Ксенафонтов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фёдор Ксенафонтов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
40
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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