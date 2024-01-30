Осин Григорий (Митрофанович) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осин Григорий (Митрофанович) Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Осина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1859

Дочь: Осина Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Осина Васса Харитоновна

Рождение ребёнка
15.12.1863

Сын: Осин Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Осина Васса Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осина Марина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осина Васса Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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