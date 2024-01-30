Осин Григорий (Митрофанович) Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Осина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1859
Дочь: Осина Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Осина Васса Харитоновна
Рождение ребёнка
15.12.1863
Мать ребёнка: Осина Васса Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осина Марина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осина Васса Харитоновна
Смерть
Неизвестно