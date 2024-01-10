Осина (Панфилкина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осин Григорий (Митрофанович) Захарович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осин Захар Киреев
Рождение ребёнка
15.11.1832
Отец ребёнка: Осин Захар Киреев
Рождение ребёнка
22.11.1837
Отец ребёнка: Осин Захар Киреев
Рождение ребёнка
07.07.1841
Сын: Осин Фома Захарович
Отец ребёнка: Осин Захар Киреев
Смерть
Неизвестно