Осина (Панфилкина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осина (Панфилкина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осин Григорий (Митрофанович) Захарович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Захар Киреев

Рождение ребёнка
15.11.1832

Сын: Осин Матвей Захарович

Отец ребёнка: Осин Захар Киреев

Рождение ребёнка
22.11.1837

Сын: Осин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Осин Захар Киреев

Рождение ребёнка
07.07.1841

Сын: Осин Фома Захарович

Отец ребёнка: Осин Захар Киреев

Смерть
Неизвестно

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