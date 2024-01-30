Осина Васса Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсина Васса Харитоновна

Осина Васса Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1859

Дочь: Осина Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Осин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
15.12.1863

Сын: Осин Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Осин Григорий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осин Григорий Захарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close