Осина Васса Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1859
Дочь: Осина Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Осин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
15.12.1863
Отец ребёнка: Осин Григорий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно