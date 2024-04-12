Сапрыкина Марфа Ларионова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиМежду 1763 и 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрёна Тарасова
Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Черкашенина Аграфена Тарасова
Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сапрыкин Григорий Тарасов
Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Кристина Тарасова
Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов
Рождение ребёнка
?.02.1762
Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1781