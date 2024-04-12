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Сапрыкина Марфа Ларионова

Место рождения

Гнилое, Чернянская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Между 1763 и 1781

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнилое, Чернянская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрёна Тарасова

Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сапрыкин Иван Тарасов

Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Черкашенина Аграфена Тарасова

Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сапрыкин Григорий Тарасов

Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Кристина Тарасова

Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.02.1762

Сын: Сапрыкин Назар Тарасов

Отец ребёнка: Сапрыкин Тарас Ермолов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Тарас Ермолов

Смерть
Между 1763 и 1781
Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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