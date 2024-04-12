Сапрыкин Григорий Тарасов
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сапрыкин Тарас Ермолов
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сапрыкин Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Сапрыкин Елисей Григорьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно