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Сапрыкин Григорий Тарасов

Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сапрыкин Тарас Ермолов

Мать: Сапрыкина Марфа Ларионова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сапрыкин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Сапрыкин Елисей Григорьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Сапрыкин Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Лукерья Максимова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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