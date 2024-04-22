Гультяев Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Малафеевна
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Малафеевна
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Малафеевна
Смерть
Неизвестно