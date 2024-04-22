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Гультяев Иван Савельевич

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Гультяев Савелий Григорьевич

Мать: Гультяева Мария Петровна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Гультяева Прасковья Малафеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Сын: Гультяев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Малафеевна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Малафеевна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Малафеевна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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