Гультяева Прасковья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Прасковья Малафеевна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

31.07.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Муж: Гультяев Иван Савельевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Сын: Гультяев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Савельевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Савельевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Савельевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
31.07.1901 ст.
Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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