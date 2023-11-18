Гультяева Прасковья Малафеевна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти31.07.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Савельевич
Смерть
31.07.1901 ст.