Андрианов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1957
Дата смерти13.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957
Отец: Андрианов Сергей Николаевич
Мать: Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрианова Зухра Талгатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрианова Зухра Талгатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
13.12.2003