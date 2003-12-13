Андрианов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1957

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1957

Отец: Андрианов Сергей Николаевич

Мать: Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Зухра Талгатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Зухра Талгатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Зухра Талгатовна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
13.12.2003
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