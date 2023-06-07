Андрианова Зухра Талгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Зухра Талгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрианов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрианов Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Виктор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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