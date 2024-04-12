Кубасова (Ракина) Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубасова (Ракина) Ульяна Семёновна

Кубасова (Ракина) Ульяна Семёновна

Место рождения

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.03.1901

Дата смерти

12.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901

Отец: Ракин Семен Григорьевич

Мать: Ракина Мария Дмитриевна

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Кубасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кубасов Иван Сергеевич

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
11.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Иван Сергеевич

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубасов Иван Сергеевич

Смерть
12.11.1989
Магнитный, Железногорский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close