Кубасова (Ракина) Ульяна Семёновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1901
Дата смерти12.11.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901
Отец: Ракин Семен Григорьевич
Мать: Ракина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.10.1930
Отец ребёнка: Кубасов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
11.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубасов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1989
Магнитный, Железногорский муниципальный район, Курская область