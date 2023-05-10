Ракина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Ракин Семен Григорьевич

Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубасова Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Ракин Семен Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракин Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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