Ракина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1908
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Ракин Семен Григорьевич
Капитоновка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубасова Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Ракин Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно