Шестакова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Шестаков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1680

Сын: Шестаков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1685

Сын: Шестаков Семен Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1690

Сын: Шестаков Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1691

Сын: Шестаков Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1692

Сын: Шестаков Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1698

Сын: Шестаков Лука Игнатьевич

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Лукерья Игнатьевна

Отец ребёнка: Шестаков Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Игнатий

Смерть
Неизвестно
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