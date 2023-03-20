Шестакова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1668
Сын: Шестаков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1685
Сын: Шестаков Семен Игнатьевич
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1690
Сын: Шестаков Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1691
Сын: Шестаков Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1692
Сын: Шестаков Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Лукерья Игнатьевна
Отец ребёнка: Шестаков Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Игнатий
Смерть
Неизвестно