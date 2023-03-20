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Шестаков Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Шестаков Игнатий

Мать: Шестакова Марина

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Ирина

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Ирина

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Ирина

Смерть
Неизвестно
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