Шестаков Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Шестаков Игнатий
Мать: Шестакова Марина
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Ирина
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Ирина
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Ирина
Смерть
Неизвестно