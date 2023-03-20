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(Шестакова) Татьяна Игнатьевна
(Шестакова) Татьяна Игнатьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1693
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шестаков Игнатий
1640 г.р.
Мать
Шестакова Марина
1650 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец:
Шестаков Игнатий
Мать:
Шестакова Марина
Смерть
Неизвестно
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