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Маврин Александр Михайлович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Маврин Михаил Петрович

Мать: Маврина Марина Павловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.01.1914 ст.

Жена: Маврина Елизавета Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.

Сын: Маврин Александр Александрович

Мать ребёнка: Маврина Елизавета Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1916 ст.

Дочь: Маврина Нина Александровна

Мать ребёнка: Маврина Елизавета Михайловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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