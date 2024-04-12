Маврин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Маврин Михаил Петрович
Мать: Маврина Марина Павловна
Бракосочетание
12.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.
Сын: Маврин Александр Александрович
Мать ребёнка: Маврина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
22.09.1916 ст.
Дочь: Маврина Нина Александровна
Мать ребёнка: Маврина Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно