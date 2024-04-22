Маврина (Быкова) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Бракосочетание
12.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.
Сын: Маврин Александр Александрович
Отец ребёнка: Маврин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1916 ст.
Дочь: Маврина Нина Александровна
Отец ребёнка: Маврин Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно