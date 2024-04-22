Маврина (Быкова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина (Быкова) Елизавета Михайловна

Место рождения

Аббакумцево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аббакумцево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.01.1914 ст.

Муж: Маврин Александр Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1914 ст.

Сын: Маврин Александр Александрович

Отец ребёнка: Маврин Александр Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1916 ст.

Дочь: Маврина Нина Александровна

Отец ребёнка: Маврин Александр Михайлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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