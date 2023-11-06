Маврина Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти04.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1871 ст.
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Андрей и Михаил - близнецы
Рождение ребёнка
24.11.1871 ст.
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Андрей и Михаил - близнецы
Рождение ребёнка
08.07.1873 ст.
Дочь: Маврина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Маврина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Маврин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Дочь: Маврина София Михайловна
Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1907