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Маврина Марина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

04.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1871 ст.

Сын: Маврин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Андрей и Михаил - близнецы
Рождение ребёнка
24.11.1871 ст.

Сын: Маврин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Андрей и Михаил - близнецы
Рождение ребёнка
08.07.1873 ст.

Дочь: Маврина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Маврин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.

Сын: Маврин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Маврина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Маврин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Дочь: Маврина София Михайловна

Отец ребёнка: Маврин Михаил Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маврин Михаил Петрович

Смерть
04.08.1907
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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