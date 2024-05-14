Котков Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котков Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1918

Жена: Коткова (Осипова) Евдокия Алексеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осипова Евдокия Алексеевна из Кузнецовс кое, Котков Пётр Кузьмич из х.Андреевские.
Рождение ребёнка
26.10.1920

Сын: Катков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Коткова (Осипова) Евдокия Алексеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место рождения, место жительства Х. Андреевские
Рождение ребёнка
02.12.1921

Сын: Котков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Коткова (Осипова) Евдокия Алексеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место рождения и место проживания х. Андреевские
Смерть
Неизвестно

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