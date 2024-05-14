Котков Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1918
Осипова Евдокия Алексеевна из Кузнецовс кое, Котков Пётр Кузьмич из х.Андреевские.
Рождение ребёнка
26.10.1920
Мать ребёнка: Коткова (Осипова) Евдокия Алексеевна
Место рождения, место жительства Х. Андреевские
Рождение ребёнка
02.12.1921
Мать ребёнка: Коткова (Осипова) Евдокия Алексеевна
Место рождения и место проживания х. Андреевские
Смерть
Неизвестно