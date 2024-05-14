Котков Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921
Место рождения и место проживания х. Андреевские
Призыв на военную службу
03.04.1940
Воинское звание красноармеец Воинская часть 25 запасной стрелковый полк 83 стрелковой бригады; 18 лыжная бригада; 15 батальон выздоравливающих
Награда
06.04.1985
Награды Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно