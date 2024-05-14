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Котков Григорий Петрович

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1898 г.р.

Мать

Вычислено 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921

Отец: Котков Петр Кузьмич

Мать: Коткова (Осипова) Евдокия Алексеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место рождения и место проживания х. Андреевские
Призыв на военную службу
03.04.1940
Воинское звание красноармеец Воинская часть 25 запасной стрелковый полк 83 стрелковой бригады; 18 лыжная бригада; 15 батальон выздоравливающих
Награда
06.04.1985
Награды Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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