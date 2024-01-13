Горшкова (Кудинова) Матрона Петрова
Место рождения
Дата рождения24.03.1878 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1878 ст.
Отец: Кудинов Петр Федоров
Мать: Кудинова Марфа Кузьмина
Бракосочетание
03.02.1895
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.
Дочь: (Горшкова) Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
12.03.1897 ст.
Дочь: (Горшкова) Александра Алексеева
Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
26.03.1906 ст.
Дочь: (Горшкова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
27.03.1914 ст.
Дочь: (Горшкова) Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
05.05.1918 ст.
Дочь: (Горшкова) Елена Алексеева
Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев
Смерть
После 1918