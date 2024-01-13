Горшкова (Кудинова) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова (Кудинова) Матрона Петрова

Горшкова (Кудинова) Матрона Петрова

Место рождения

Таушево, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

24.03.1878 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1878 ст.

Отец: Кудинов Петр Федоров

Мать: Кудинова Марфа Кузьмина

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Горшков Алексей Васильев

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.

Дочь: (Горшкова) Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1897 ст.

Дочь: (Горшкова) Александра Алексеева

Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1906 ст.

Дочь: (Горшкова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1914 ст.

Дочь: (Горшкова) Агафия Алексеева

Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1918 ст.

Дочь: (Горшкова) Елена Алексеева

Отец ребёнка: Горшков Алексей Васильев

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
После 1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.