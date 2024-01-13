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Кудинова Марфа Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

18.02.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.

Сын: Кудинов Аввакум Петров

Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Кудинов Василий Петров

Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1878 ст.

Дочь: Горшкова Матрона Петрова

Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.

Сын: Кудинов Василий Петров

Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.

Дочь: Кудинова Елисавета Петрова

Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Петр Федоров

Смерть
18.02.1886 ст.
Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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