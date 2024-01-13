Кудинова Марфа Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти18.02.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров
Рождение ребёнка
24.03.1878 ст.
Дочь: Горшкова Матрона Петрова
Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров
Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.
Дочь: Кудинова Елисавета Петрова
Отец ребёнка: Кудинов Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудинов Петр Федоров
Смерть
18.02.1886 ст.