Сиверов Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения23.05.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
23.05.1819 ст.
Отец: Сиверов Григорий Агафонов
Мать: Ефимия Емельянова
Фамилия "Сиверов" в МК села Рождествено начала фигурировать как фамилия "Северов" в начале 1900-ых
Рождение ребёнка
25.02.1853 ст.
Мать ребёнка: Сиверова Федосья Потапова
Стал носителем фамилии Лебедев по матери Федосье Потаповой Лебедевой, все потомки по мужской линии в данной древе и ныне носят фамилию Лебедев
Смерть
Неизвестно