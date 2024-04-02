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Сиверов Михаил Григорьев

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1819 ст.

Отец: Сиверов Григорий Агафонов

Мать: Ефимия Емельянова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фамилия "Сиверов" в МК села Рождествено начала фигурировать как фамилия "Северов" в начале 1900-ых
Рождение ребёнка
25.02.1853 ст.

Сын: Лебедев Тарас Михайлович

Мать ребёнка: Сиверова Федосья Потапова

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Стал носителем фамилии Лебедев по матери Федосье Потаповой Лебедевой, все потомки по мужской линии в данной древе и ныне носят фамилию Лебедев
Смерть
Неизвестно
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