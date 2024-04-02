Ефимия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Емельянова

Ефимия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1837

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1819 ст.

Сын: Сиверов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Сиверов Григорий Агафонов

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фамилия "Сиверов" в МК села Рождествено начала фигурировать как фамилия "Северов" в начале 1900-ых
Смерть
1837
Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ИВ 1836 года - есть В ИВ 1837 года - уже отсутствует, а муж указан вдовцом (искать дату смерти необходимо примерно в этом году)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close