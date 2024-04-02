Ефимия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1837
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Емельян
Рождение ребёнка
23.05.1819 ст.
Отец ребёнка: Сиверов Григорий Агафонов
Фамилия "Сиверов" в МК села Рождествено начала фигурировать как фамилия "Северов" в начале 1900-ых
Смерть
1837
В ИВ 1836 года - есть В ИВ 1837 года - уже отсутствует, а муж указан вдовцом (искать дату смерти необходимо примерно в этом году)