Сиверова (Лебедева) Федосья Потапова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лебедев Потап Григорьев
Рождение ребёнка
25.02.1853 ст.
Отец ребёнка: Сиверов Михаил Григорьев
Стал носителем фамилии Лебедев по матери Федосье Потаповой Лебедевой, все потомки по мужской линии в данной древе и ныне носят фамилию Лебедев
Смерть
Неизвестно