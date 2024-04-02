Сиверова (Лебедева) Федосья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиверова (Лебедева) Федосья Потапова

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лебедев Потап Григорьев

Мать: не указана

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1853 ст.

Сын: Лебедев Тарас Михайлович

Отец ребёнка: Сиверов Михаил Григорьев

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Стал носителем фамилии Лебедев по матери Федосье Потаповой Лебедевой, все потомки по мужской линии в данной древе и ныне носят фамилию Лебедев
Смерть
Неизвестно
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