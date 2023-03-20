Мария Николаева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Николаева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1824, Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

умерла Неизвестно

Отец
Николай НикитинНеизвестно г.р.
Супруги
Вяроев Иван Ефимов1808 г.р.
Дети
Евдокия Иванова02.03.1849 г.р.
Вяроев Филипп Иванов12.11.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Николай Никитин

Мать: не указана

Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Бракосочетание
06.02.1848

Муж: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Метрическая книга 1848 г

Рождение ребёнка
02.03.1849

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
12.11.1850

Сын: Вяроев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
12.05.1854

Сын: Вяроев Исидор Иванов

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
26.04.1856

Сын: Вяроев Николай Иванов

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
08.06.1858

Дочь: (Вяроева) Акилина Иванова

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
28.07.1859

Дочь: (Вяроева) Соломония Иванова

Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Смерть
Неизвестно

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