Мария Николаева
женский, родилась 1824, Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
умерла Неизвестно
ОтецНиколай НикитинНеизвестно г.р.
Супруги
Вяроев Иван Ефимов1808 г.р.
Дети
Евдокия Иванова02.03.1849 г.р.
Вяроев Филипп Иванов12.11.1850 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1824
Отец: Николай Никитин
Мать: не указана
Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
06.02.1848
Муж: Вяроев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
02.03.1849
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
12.11.1850
Сын: Вяроев Филипп Иванов
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
12.05.1854
Сын: Вяроев Исидор Иванов
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
26.04.1856
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
08.06.1858
Дочь: (Вяроева) Акилина Иванова
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
28.07.1859
Дочь: (Вяроева) Соломония Иванова
Отец ребёнка: Вяроев Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно