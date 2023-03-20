Вяроев Филипп Иванов 12.11.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяроев Филипп Иванов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 12.11.1850, деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния

умер Неизвестно

Отец
Вяроев Иван Ефимов1808 г.р.
Мать
Мария Николаева1824 г.р.
Дети
Вяроев Дмитрий Филиппович1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1850

Отец: Вяроев Иван Ефимов

Мать: Мария Николаева

деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1886

Сын: Вяроев Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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