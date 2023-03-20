Вяроев Филипп Иванов
мужской, родился 12.11.1850, деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния
умер Неизвестно
ОтецВяроев Иван Ефимов1808 г.р.
МатьМария Николаева1824 г.р.
Дети
Вяроев Дмитрий Филиппович1886 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1850
Отец: Вяроев Иван Ефимов
Мать: Мария Николаева
деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1886
Сын: Вяроев Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно