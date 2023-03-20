Вяроев Иван Ефимов 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяроев Иван Ефимов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1808

умер Неизвестно

Отец
Вяроев Ефим Федоров1776 г.р.
Мать
Ефросинья Макарова1778 г.р.
Супруги
Мария Николаева1824 г.р.
Дети
Евдокия Иванова02.03.1849 г.р.
Вяроев Филипп Иванов12.11.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Вяроев Ефим Федоров

Мать: Ефросинья Макарова

Бракосочетание
06.02.1848

Жена: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Метрическая книга 1848 г

Рождение ребёнка
02.03.1849

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
12.11.1850

Сын: Вяроев Филипп Иванов

Мать ребёнка: Мария Николаева

деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
12.05.1854

Сын: Вяроев Исидор Иванов

Мать ребёнка: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
26.04.1856

Сын: Вяроев Николай Иванов

Мать ребёнка: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
08.06.1858

Дочь: (Вяроева) Акилина Иванова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
28.07.1859

Дочь: (Вяроева) Соломония Иванова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Смерть
Неизвестно

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