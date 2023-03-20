Вяроев Иван Ефимов
мужской, родился 1808
умер Неизвестно
ОтецВяроев Ефим Федоров1776 г.р.
МатьЕфросинья Макарова1778 г.р.
Супруги
Мария Николаева1824 г.р.
Дети
Евдокия Иванова02.03.1849 г.р.
Вяроев Филипп Иванов12.11.1850 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1808
Отец: Вяроев Ефим Федоров
Мать: Ефросинья Макарова
Бракосочетание
06.02.1848
Жена: Мария Николаева
Рождение ребёнка
02.03.1849
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
12.11.1850
Сын: Вяроев Филипп Иванов
Мать ребёнка: Мария Николаева
деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
12.05.1854
Сын: Вяроев Исидор Иванов
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
26.04.1856
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
08.06.1858
Дочь: (Вяроева) Акилина Иванова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
28.07.1859
Дочь: (Вяроева) Соломония Иванова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Смерть
Неизвестно