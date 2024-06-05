Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Степанида Архиповна

Отец ребёнка: Архип (Эрхип) Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья Архиповна

Отец ребёнка: Архип (Эрхип) Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна

Отец ребёнка: Архип (Эрхип) Иванович

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

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