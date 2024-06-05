Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Степанида Архиповна
Отец ребёнка: Архип (Эрхип) Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья Архиповна
Отец ребёнка: Архип (Эрхип) Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна
Отец ребёнка: Архип (Эрхип) Иванович
Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область