Архип (Эрхип) Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Степанида Архиповна
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафья Архиповна
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна
Мать ребёнка: Феодосия
Смерть
Неизвестно