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Архип (Эрхип) Иванович

Место рождения

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Степанида Архиповна

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафья Архиповна

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Охотникова Мария (Марьё, Машша) Архиповна

Мать ребёнка: Феодосия

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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