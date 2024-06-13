Михайлина Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Михайлин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гурьянов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гурьянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гурьянова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович
Смерть
1965