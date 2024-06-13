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Михайлина Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Михайлин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гурьянов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гурьянов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гурьянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гурьянова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Петрович

Смерть
1965

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