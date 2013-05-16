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Гурьянов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

16.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Гурьянов Михаил Петрович

Мать: Михайлина Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.12.1953

Сын: Гурьянов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Исаева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
12.10.1961

Сын: Гурьянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Исаева Любовь Михайловна

Смерть
16.05.2013

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