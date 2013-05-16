Гурьянов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти16.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
18.12.1953
Сын: Гурьянов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Исаева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
12.10.1961
Сын: Гурьянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Исаева Любовь Михайловна
Смерть
16.05.2013