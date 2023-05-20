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Гурьянов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Гурьянов Петр Григорьевич

Мать: Крохина Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гурьянов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гурьянов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гурьянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гурьянова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлина Анастасия Алексеевна

Смерть
1968
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