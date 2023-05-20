Гурьянов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гурьянов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гурьянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гурьянова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Михайлина Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968