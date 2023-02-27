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Гвоздевский Павел Абрамович

Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гвоздевский Абрам Афанасьевич

Мать: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гвоздевский Василий Павлович

Мать ребёнка: (Гвоздевская) Марина

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гвоздевский Андрей Павлович

Мать ребёнка: (Гвоздевская) Марина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Гвоздевская) Христинья Павловна

Мать ребёнка: (Гвоздевская) Марина

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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