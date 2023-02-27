Гвоздевский Павел Абрамович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гвоздевский Абрам Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гвоздевский Василий Павлович
Мать ребёнка: (Гвоздевская) Марина
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гвоздевский Андрей Павлович
Мать ребёнка: (Гвоздевская) Марина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Гвоздевская) Христинья Павловна
Мать ребёнка: (Гвоздевская) Марина
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно