(Гвоздевская) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гвоздевская) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гвоздевский Василий Павлович

Отец ребёнка: Гвоздевский Павел Абрамович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гвоздевский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Гвоздевский Павел Абрамович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Гвоздевская) Христинья Павловна

Отец ребёнка: Гвоздевский Павел Абрамович

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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