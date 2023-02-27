(Гвоздевская) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гвоздевский Василий Павлович
Отец ребёнка: Гвоздевский Павел Абрамович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гвоздевский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Гвоздевский Павел Абрамович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Гвоздевская) Христинья Павловна
Отец ребёнка: Гвоздевский Павел Абрамович
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно