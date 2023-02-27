Гвоздевский Абрам Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздевский Абрам Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гвоздевский Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Гвоздевский Павел Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гвоздевский Георгий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гвоздевский Григорий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1830
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

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