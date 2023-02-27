Гвоздевский Абрам Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гвоздевский Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гвоздевский Павел Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гвоздевский Георгий Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гвоздевский Григорий Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1830