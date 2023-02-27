Гвоздевский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Гвоздевский Абрам Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гвоздевская) Марья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гвоздевский Платон
Мать ребёнка: (Гвоздевская) Федора
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гвоздевский Петр
Мать ребёнка: (Гвоздевская) Федора
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно