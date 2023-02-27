Гвоздевский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздевский Иван

Гвоздевский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Гвоздевский Абрам Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гвоздевская) Марья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гвоздевский Платон

Мать ребёнка: (Гвоздевская) Федора

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гвоздевский Петр

Мать ребёнка: (Гвоздевская) Федора

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1850
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.