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Тхостов Уци Хаджиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тхостов Хаджи Батырбекович

Мать: Тхостова Долатхан Бетаевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тхостов Цомак

Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тхостов Шамиль Уциевич

Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тхостов Каншау

Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тхостов Хамурза

Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Тхостов Хан-Гирей

Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тхостова Дзахи Иналовна

Смерть
Неизвестно
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