Тхостов Уци Хаджиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тхостов Цомак
Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тхостов Каншау
Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тхостов Хамурза
Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тхостов Хан-Гирей
Мать ребёнка: Тхостова Дзахи Иналовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тхостова Дзахи Иналовна
Смерть
Неизвестно