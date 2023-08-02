Тхостова (Жантиева) Дзахи Иналовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхостова (Жантиева) Дзахи Иналовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тхостов Цомак

Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тхостов Шамиль Уциевич

Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тхостов Каншау

Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тхостов Хамурза

Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Тхостов Хан-Гирей

Отец ребёнка: Тхостов Уци Хаджиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тхостов Уци Хаджиевич

Смерть
Неизвестно