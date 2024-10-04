Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1899

Муж: Таланов Степан Романович

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Сын: Таланов Иван Степанович

Отец ребёнка: Таланов Степан Романович

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.?.1902

Сын: Таланов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Таланов Степан Романович

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.

Дочь: (Таланова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Таланов Степан Романович

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Таланов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Таланов Степан Романович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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