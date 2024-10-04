Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1899
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Таланов Степан Романович
Рождение ребёнка
16.?.1902
Сын: Таланов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Таланов Степан Романович
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.
Дочь: (Таланова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Таланов Степан Романович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Таланов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Таланов Степан Романович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно