Таланов Степан Романович
Место рождения
Дата рождения13.12.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1877 ст.
Бракосочетание
08.10.1899
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.?.1902
Сын: Таланов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.
Дочь: (Таланова) Мария Степановна
Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Таланов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно