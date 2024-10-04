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Таланов Степан Романович

Место рождения

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

13.12.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1877 ст.

Отец: Таланов Роман Мануйлович

Мать: Таланова Елена Васильевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
08.10.1899

Жена: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Сын: Таланов Иван Степанович

Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.?.1902

Сын: Таланов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.

Дочь: (Таланова) Мария Степановна

Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна

Петровские Выселки, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Таланов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Таланова (Куликова) Матрена Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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