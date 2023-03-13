Седовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седовъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седовъ Павелъ

Мать: Седова Устинья Афонасьева

Рождение ребёнка
07.10.1894

Сын: Седовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Седова Ольга Савельева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Седовъ Василий

Мать ребёнка: Седова Ольга Савельева

Рождение ребёнка
11.01.1899

Сын: Седовъ Василий

Мать ребёнка: Седова Ольга Савельева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Ольга Савельева

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