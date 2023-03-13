Седовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седовъ Павелъ
Рождение ребёнка
07.10.1894
Сын: Седовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Седова Ольга Савельева
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Седовъ Василий
Мать ребёнка: Седова Ольга Савельева
Рождение ребёнка
11.01.1899
Сын: Седовъ Василий
Мать ребёнка: Седова Ольга Савельева
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Ольга Савельева