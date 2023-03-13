Седова Ольга Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Ольга Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1894

Сын: Седовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Седовъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Седовъ Василий

Отец ребёнка: Седовъ Петръ

Рождение ребёнка
11.01.1899

Сын: Седовъ Василий

Отец ребёнка: Седовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седовъ Петръ

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