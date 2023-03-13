Седова Ольга Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1894
Сын: Седовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Седовъ Петръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Седовъ Василий
Отец ребёнка: Седовъ Петръ
Рождение ребёнка
11.01.1899
Сын: Седовъ Василий
Отец ребёнка: Седовъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седовъ Петръ